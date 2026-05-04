Afyonkarahisar’da kar engeli: Tır ve çekiciler yola çıkamayacak

Afyonkarahisar’da etkili olan ani ve yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Uşak–Afyonkarahisar, Afyonkarahisar–Sandıklı ve Afyonkarahisar–Ankara devlet yollarında tır ve çekici türü araçların trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Uşak–Afyonkarahisar, Afyonkarahisar–Sandıklı ve Afyonkarahisar–Ankara Devlet yolları; etkili olan yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle 03.05.2026 tarihi saat 23.00 itibarıyla tır ve çekici türü araçların trafiğine kapatılmış olup, diğer araçların geçişine kontrollü olarak izin verilmektedir.

Söz konusu güzergâhları kullanacak sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Karayolları ekiplerimiz ve karla mücadele araçlarımız sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

