TBMM'de yoğun hafta: Gündemde neler var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bu hafta önemli başlıklar ele alınacak.

Gündemde Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri sürerken, ekonomi ve sosyal alanlara ilişkin yeni adımlar da değerlendirilecek.

Aidat artışlarına sınırlama geliyor

Teklife göre, site yönetimlerinin aidat artışına ilişkin yetkisi sınırlandırılacak. Böylece keyfi zamların önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenleme kapsamında tüm gider kalemlerinin site sakinlerinin onayına sunulması öngörülüyor.

Onaylı bir bütçenin bulunmadığı durumlarda ise aidat artışının yalnızca yeniden değerleme oranıyla sınırlı kalması planlanıyor.

Depremzedelere koruma düzenlemesi

Teklifte ayrıca, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara yönelik finansal koruma önlemleri de yer alıyor. Buna göre, depremzedelerin banka ve icra süreçlerinde mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yeni teşvik paketi yolda

Öte yandan, küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmeyi hedefleyen yeni teşvik paketinin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. AK Parti tarafından hazırlanan 12 maddelik düzenleme ile ithalat, ihracat ve imalat yapan ve belirli oranda yabancı sermayeye sahip şirketlere vergi avantajları sağlanması planlanıyor. İhracatta kurumlar vergisinin düşürülmesi ve İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren firmalara 20 yıl vergi muafiyeti tanınması da teklif kapsamında yer alıyor.

Fatih Karahan sunum yapacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapması bekleniyor. Sunumda dezenflasyon süreci, faiz politikası ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri ele alınacak.

Araştırma komisyonu toplanıyor

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını incelemek üzere kurulan komisyon da bu hafta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda çalışma takvimi ile davet edilecek uzmanların belirlenmesi planlanıyor.