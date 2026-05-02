Ankara’da bisiklet turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara’da yarın gerçekleştirilecek “61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu” kapsamında bazı ana arterler ve bağlantı yolları geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, organizasyon nedeniyle saat 06.00’dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Bulvarı’nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan bölümü, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın Mevlana Bulvarı ile Anadolu Bulvarı arasındaki kısmı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın Strazburg Caddesi Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki kesimi ile Beştepe Caddesi’nin Söğütözü Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Bazı caddelerde de trafik duracak

Ayrıca Alparslan Türkeş Caddesi’nin Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasındaki kısmı ile Bahriye Üçok Caddesi’nin Mevlana Bulvarı ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arasındaki bölümü de ulaşıma kapalı olacak.

Bunun yanı sıra Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi’nin Bandırma Caddesi ile Beşevler Kavşağı arasındaki bölümü, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşağı arasındaki kesimi, Akdeniz Caddesi’nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasındaki kısmı, Gençlik Caddesi’nin Şehit Gönenç Caddesi ile Anıt Caddesi arasındaki bölümü ile Anıt Caddesi’nin tamamında da araç geçişine izin verilmeyecek.

Öte yandan Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü, Kazım Karabekir Caddesi’nin Anadolu Meydanı ile Agah Efendi Sokağı arasındaki kesimi ile Cumhuriyet Caddesi’nin Mevlana Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki kısmı da çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Bu güzergahlara bağlanan tüm cadde ve sokaklarda da araç trafiği geçici süreyle durdurulacak.