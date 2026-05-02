Bayramın ilk günü ne zaman? 2026 Kurban Bayramı hangi tarihte kutlanacak?
Kurban Bayramı mayıs ayında kutlanacak. Bayram coşkusu bir an evvel yaşanmak isterken tam tarihler de merak ediliyor. Kafa karışıklığını ortadan kaldırmak isteyen Müslümanlar "Kurban Bayramı ne zaman" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Müslümanlar bir yandan kurban ibadeti için hazırlıklar yaparken bir yandan da tarihleri netleştirmek istiyor. Günler ilerledikçe artan soru "Kurban Bayramı ne zaman" oluyor.
Kurban Bayramı 2026 ne zaman?
Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Kurban Bayramı arefe günü ise 26 Mayıs Salı... Bugün itibarıyla bayrama 25 gün kaldı.
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü