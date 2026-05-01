Sumud Filosu’nda alıkonulan Türk aktivistler bugün dönüyor

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu’na İsrail güçlerinin müdahalesi sonrası alıkonulan aktivistlerin bir bölümü, bugün Yunanistan’a bağlı Girit Adası’nda karaya çıkarıldı.

İsrail’in gözaltına aldığı aktivistlerden ikisinin henüz serbest bırakılmadığı bildirildi. Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila’nın sorgulanmak üzere İsrail’e götürüldüğü aktarıldı.

Yurda geliş saatleri belli oldu

Filoda yer alan 20 Türk aktivistin de alıkonulanlar arasında bulunduğu belirtildi. Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşlarının bugün 17.00-18.00 saatleri arasında İstanbul Havalimanı’na ulaşması bekleniyor.

Alıkonulan Türk aktivistlerin isimleri şu şekilde sıralandı:

“Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Hüseyin Şuayb Ordu, Mahmut Akay, Görkem Duru, Mehmet Atlı, Mükremin Köse, Ramazan Tekdemir ve Mahmut Çağatay Yavuz.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, alıkonulan Türk vatandaşlarının Girit’te bulunduğunu ve özel bir uçakla Türkiye’ye getirileceklerini duyurdu.

Keçeli'nin açıklamasında, "Küresel Sumud Filosu’na, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucu alıkonulan vatandaşlarımız ve diğer katılımcılar Girit’te karaya çıkmıştır. Atina Büyükelçimiz ve konsolosluk çalışanlarımız Girit’te bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve üçüncü ülke uyruklu bazı katılımcıların, özel bir uçak seferiyle bugün içerisinde Türkiye’ye getirilmeleri öngörülmektedir." ifadeleri yer aldı.

175 aktivist alıkonulmuştu

İsrail Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı bilgilendirmede, 20’yi aşkın teknede bulunan yaklaşık 175 aktivistin alıkonulduğunu açıklamıştı. Filoyu organize edenler ise toplam katılımcı sayısının 211 olduğunu duyurdu.

“2026 Bahar Misyonu” kapsamında 12 Nisan’da Barselona’dan hareket eden Küresel Sumud Filosu, Girit açıklarında uluslararası sularda İsrail güçlerince durdurulmuştu. Müdahaleye ilişkin ayrıntılar ile aktivistlerin durumuna dair resmi açıklamaların sürmesi bekleniyor.