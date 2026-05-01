Bakan Bayraktar açıkladı: Nadir toprak elementlerinde hedef dünyada ilk beşe girmek

Eskişehir’deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bayraktar, kentin enerji ve maden stratejisindeki kritik rolüne değindi. Bayraktar, özellikle tüm dünyanın yakından takip ettiği Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) Projesi, Lityum Karbonat Projesi ve Penta 6 Tesisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hedef dünyada ilk beş

Küresel ölçekte nadir toprak elementlerine erişim konusunda büyük bir rekabet yaşandığını vurgulayan Bayraktar, Beylikova'daki rezervin Türkiye'yi bu alanda bir üst lige taşıyacağını ifade etti. Bayraktar, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Dünyada bugün artık maden savaşları, bu nadir toprak elementlerine erişimle alakalı büyük bir mücadele var. Ülkemizi bu anlamda o üst lige çıkaracak çok önemli projelerimizden bir tanesi Beylikova. Pilot tesisimizi daha önce hizmete açmıştık. Şimdi endüstriyel tesis üretimine inşallah bu sene içerisinde başlıyoruz. Hedefimiz, nadir toprak elementlerinde dünyanın ilk beşine girmek."

600 milyon dolarlık yatırım, 1500 yeni istihdam

Eskişehir'de hayata geçirilecek üç büyük projenin ekonomik büyüklüğüne ve bölge istihdamına katkısına dikkat çeken Bakan Bayraktar, yatırımın detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Lityum Karbonat Projesi, Penta 6 Tesisi ve Beylikova Projesi ile toplamda yaklaşık 600 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştireceğiz. Bu tesisler sayesinde Eskişehir’imize ve bölgemize 1500’e yakın yeni istihdam kazandırmış olacağız. Bu projeler tamamlandığında, Eskişehir sanayisi için de bir lokomotif dönemi başlayacak."