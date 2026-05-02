Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı?

Haziran ayında emekli ve memura enflasyon farkı nedeniyle zam yapılacak. Asgari ücret ile çalışan da kendilerine zam yapılmasını istiyor. Enflasyona ezilmek istemeyen milyonlar hükümetin açıklamalarına odaklanırken "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusu gittikçe artıyor.

2026'da asgari ücrete ara zam olacak mı?

Bu yıl asgari ücrete ara zam yapılacağı ymnünde hükümetten bir açıklama henzü gelmiş değil. Haziran ayında konuyla ilgili olumlu veya olumsuz bir açıklama bekleniyor. Ekonomistlerin görüşlerine göre bu yıl da ara zam beklenmiyor.

Türkiye’de asgari ücrete en son ara zam 1 Temmuz 2023’te yapıldı.