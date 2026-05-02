Gelecek yıl okullarda ara tatil kalkıyor mu?

Okullarda iki kez gerçekleşen ara tatil ile ilgili son zamanlarda çalışma yapıldığı öne sürülüyor. Bugünlerde konu yine gündemde... Sosyal medyada da konu tartışılırken sıklaşan soru "Okullarda ara tatil kaldırılacak mı" oluyor.

Okullarda ara tatil kaldırılacak mı?

Gelecek yıl ara tatilin kaldırılıp yaz tatilinin uzatılacağı bir plan üzerinde çalışılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil ile ilgili "O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak." diyen Tekin, "Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar" dedi.