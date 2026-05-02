2026 Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı? 15 bin personel başvuruları ne zaman başlıyor?

Adalet Bakanlığının personel alımı ilanı için adaylar uzun zamandır bekleyiş içerisinde... Mayıs ayı da geldi ve beklentiler iyice arttı. On binler her gün yeni gelişme olup olmadığını kontrol ediyor. Bu günlerde "Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman" sorusu daha da hızlanmış durumda...

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman?

2 Mayıs 2026 Cumartesi itibarıyla Adalet Bakanlığı işçi ve sözleşmeli memur alımı için tarih paylaşmadı. Gözler mayıs ayının ikinci haftasına çevrilmiş durumda...

ADALET BAKANLIĞI DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir önceki alımlarda branşlar şöyleydi:

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

Mübaşir

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teknisyen ve Tekniker

Hemşire ve Sağlık Teknikeri

Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

Mühendis ve İstatistikçi

İşaret Dili Tercümanı

Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)