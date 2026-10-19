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Okullarda eğitim öğretim tüm hızıyla devam ediyor. Kasım ayı öğrenciler için aynı zamanda kısa bir mola anlamına geliyor. İlk ara tatil tarihi yaklaşıyor ve "Ara tatil ne zaman", "Yarı yıl tarihi nedir" sorusu hızlanıyor.

İlk ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre ilk ara tatil 16 Kasım Pazartesi günü başlıyor, 20 Kasım Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler tatilin ardından 23 Kasım'da yeniden derslere başlayacak

Sömestr ne zaman?

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.