Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etrafımız ateş çemberi, teyakkuz halindeyiz

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Muhtarlar Günü Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.

19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Erdoğan, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, bugüne kadar yaklaşık 40 bin muhtarla bir araya geldiklerini söyledi.

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de geniş yer veren Erdoğan, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve gerilimlere karşı dikkatli hareket ettiğini vurguladı.

"Etrafımız ateş çemberi"

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarının bölgedeki gerilimi artırdığını ifade etti.

İsrail'in Suriye'deki faaliyetlerini de eleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları tansiyonun tırmanmasına sebep oldu. Suriye'de siyonist İsrail orayı karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Etrafımız ateş çemberi, içerisinde bulunduğumuz durum tam olarak böyle. Böyle bir kaos ortamında Türkiye'ye zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şimdiye kadar da bunda başarılı olduk."

"Karanlık ve kirli oyunlara karşı dikkatli olacağız"

Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısında teyakkuz halinde olduğunu belirten Erdoğan, ülkenin güvenliğini korumaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Erdoğan, "Büyük milletlerin imtihanı büyük olur. Karanlık ve kirli oyunlara karşı çok dikkatli olacağız. Milletimizin moralini bozmaya çalışanlara karşı her zaman teyakkuz halinde olacağız" diye konuştu.

Muhtar maaşları 28 bin lirayı aştı

Muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi için atılan adımları da anlatan Erdoğan, maaş ve sosyal güvenlik düzenlemelerine ilişkin bilgi verdi.

2002 yılında muhtar maaşlarının 97 lira olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu tutarın 2026 yılında 28 bin liranın üzerine çıkarıldığını belirtti.

Muhtarların SGK primlerinin devlet tarafından karşılandığını ifade eden Erdoğan, enerji giderlerinin azaltılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyledi.

"Muhtarlar demokrasinin uç beyleridir"

Muhtarları "demokrasinin uç beyleri" olarak nitelendiren Erdoğan, devletin üst kademeleriyle muhtarlar arasındaki iletişimin güçlendirildiğini belirtti.

Geçmişte kendisine yönelik "Muhtar bile olamaz" eleştirilerini hatırlatan Erdoğan, muhtarlara devletin kapılarının açılmasının siyasi anlayışta önemli bir değişim yarattığını savundu.

Erdoğan, "Devletin zirvesinin kapıları muhtarlarımıza açıldıkça, bu atmosfer tüm Türkiye'ye yayıldı" ifadelerini kullandı.

Muhtarlara yönelik hizmetler sürecek

Belediyelerde muhtarlık müdürlükleri kurulmasını sağladıklarını, valiliklerde de muhtarlarla ilgilenmek üzere görevlendirmeler yaptıklarını belirten Erdoğan, Muhtar Bilgi Sistemi'nin hayata geçirildiğini hatırlattı.