Arefe günü ne zaman? Arife günü tam gün mü, yarım gün mü tatil?

Bayram öncesindeki son gün olan arefe günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı hazırlıklarının hız kazandığı bu dönemde gözler resmi tatil düzenlemesine çevrilmiş durumda. Yoğun şekilde "Arefe günü ne zaman? Arife günü tam gün mü" sorusu art arda geliyor.

Arefe günü ne zaman?

2026 yılında Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk gelmektedir. Bu gün aynı zamanda Ramazan ayının son günü olup, son oruçlar bu tarihte tutulacaktır.

Arife günü tatil mi?

Ramazan Bayramı arefesi yarım gün resmi tatildir. Ramazan Bayramı tatili 3 buçuk gün tatil oluyor.