Artvin'de okullar tatil mi, taşımalı eğitime kar engeli
Artvin'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle don ve buzlanma riski dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, olumsuz hava koşulları, don ve buzlanma riski dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilimiz merkezindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü taşımalı öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."