Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret aratacak mı? Son durum nedir?

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Temmuz ayına bir hafta kaldı. 3 Temmuz Cuma günü TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak ve emekli ile memur 6 aylık enflasyon farkını zam olarak alacak. Enflasyona karşı alım gücünü korumak isteyen milyonlarca asgari ücretli ara zam yapılmasını isterken gözler de sürekli hükümette....

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Hükümet kanadından 23 Haziran 2026 salı asgari ücrete dair bir duyuru gelmedi. Kulislerde de zam beklentisi bir hayli zayıf görünüyor.

Uzmanlar bir artış beklemezken 6 aylık enflasyonun belirleyici olacağını savunuyor.