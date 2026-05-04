Asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücretliye zam gelecek mi?

Türkiye İstatistik Kurumu bugün saat 10.00'da nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE, nisan ayında yüzde 4,18 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,37 oldu. 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 14,64'e yükseldi. Bu rakamlar sonrası asgari ücret ile çalışanlar ara zam gelmesini isterken son durum merak ediliyor. Yoğun şekilde "Asgari ücrete ara zam var mı" sorusu yöneltiliyor.

Asgari ücrete ara zam var mı?

Hükümet asgari ücret ile ilgili kısa zamanda bir açıklama yapmadı. Enflasyon farkının yükselmesi nedeniyle konu sürekli olarak gündeme gelirken hükümetten de yakın zamanda açıklama gelmesi bekleniyor.

Türkiye’de asgari ücrete en son ara zam 1 Temmuz 2023’te yapıldı.