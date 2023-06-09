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Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Haber Merkezi
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Üst düzey bürokraside atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

- Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na İbrahim Şenel yeniden atandı.

- Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Yunus Arıncı yeniden atandı.

- Prof. Dr. Uğur Ünal, Devlet Arşivleri Başkanlığı'na yeniden atandı.

- Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na Dr. Yasin Yıldız yeniden atandı.

- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne Seyfullah Hacımüftüoğlu yeniden atandı.

- Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı.

- Merkez Bankası Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan atandı.

- İdari İşler Başkanlığı'na Dr. Metin Kıratlı yeniden atandı.

- Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.