Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Üst düzey bürokraside atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre;
- Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na İbrahim Şenel yeniden atandı.
- Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Yunus Arıncı yeniden atandı.
- Prof. Dr. Uğur Ünal, Devlet Arşivleri Başkanlığı'na yeniden atandı.
- Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na Dr. Yasin Yıldız yeniden atandı.
- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne Seyfullah Hacımüftüoğlu yeniden atandı.
- Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı.
- Merkez Bankası Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan atandı.
- İdari İşler Başkanlığı'na Dr. Metin Kıratlı yeniden atandı.
- Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.