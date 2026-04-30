Ataşehir’de başkan vekili seçimi sonuçlandı

Ataşehir’de başkan vekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanması ve ardından görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanan Ataşehir Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada, CHP’nin adayı Murat Güneş 22 oyla başkan vekili seçildi.
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından bugün toplanan Ataşehir Belediye Meclisi, CHP’nin adayı Murat Güneş’i başkan vekilliği görevine getirdi.
Toplam 38 üyeden oluşan mecliste gerçekleştirilen seçimde 36 üye oy kullandı. Üçüncü turda tamamlanan oylamada Murat Güneş 22 oy alarak başkan vekili seçildi. Cumhur İttifakı’nın adayı Serdar Orhan ise üçüncü turda 14 oyda kaldı.
Ne olmuştu?
İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak" suçları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve ardından görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.