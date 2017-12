Atıcı: Sağlığa 2002'de 35, bugün 100 dolar harcanıyor

17 Aralık 2017

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, "Öyle bir sistem kurguladınız ki sağlık için para harcadıkça hastalar bir türlü iyileşmiyorlar." iddiasında bulundu.

80 milyonun tamamının yılda yaklaşık 9 kere doktora gittiği halde bir türlü iyileşemediğini savunan Atıcı, "Sizin rakamlarınıza göre tüketilen ilaçlar, kutu sayısı bazında da para bazında da her geçen yıl arttığı halde hastalar bir türlü şifa bulmuyor. Bu işte bir yanlışlık var." değerlendirmesini yaptı.

Atıcı, vatandaşların, 2002 yılında sağlığa cebinden 35 dolar para harcarken, bugün 100 doların üzerinde para harcadığı halde iyileşemediğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bu bütçe eğer halk için yapılmış olsaydı, daha önce kendi aşımızı üretirken bugün kendi kızamık, difteri, boğmaca, tetanos aşısını bile üretemeyen bir ülke konumuna gelmezdik.

Bu bütçe halk için yapılmış olsaydı AKP hükümeti halktan bıçak parası almazdı. Bakanlık bıçak parası alır mı? Maalesef alır. Hem de iki türlü alır. Bir, 'cebine nüfus cüzdanını koyan herkes özel hastane dahil bütün sağlık kurumlarına, istediği hastaneye gidecek' diyen Sağlık Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanına inanan vatandaşlar, 2008 yılında özel hastaneye gittiklerinde tedavilerinin yüzde 30'unu cebinden ödedi. 2009'da bu oran yüzde 70'e çıktı, 2012'de bu oran yüzde 90'a çıktı, 2013'ten bugüne kadar ise yüzde 200'ünü cebinden ödüyor. Bunun adı bıçak parası değil de nedir? Ayrıca, hastalarımız kamu hastanelerinde tam on beş yerde katkı ve katılım payı ödüyor. Yani Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerinde de halkımızdan bıçak parası alıyor.

Eğer bu bütçe halk için yapılmış olsaydı sezaryen yüzde 53,1 olmazdı, antidepresan ilaç kullanan vatandaş sayısı her geçen gün artmazdı, kanser her geçen gün artmazdı, her beş dakikaya bir randevu verilmezdi, hastalar polikliniklere para ödeyemediği için acil servislere hücum etmezdi."

Kaynak: AA