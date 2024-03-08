Avcılar’da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı
İstanbul, avcılar'da durakta yolcu alan metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada, 4 yolcu hafif yaralandı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kaza, Denizköşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Metrobüs durağında meydana geldi.
Durakta yolcu alan bir metrobüse aynı yönde giden başka bir metrobüs arkadan çarptı. İki aracın da hasar gördüğü kazada, 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcular, ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.