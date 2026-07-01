Avrupa yaşam standartları enflasyon dalgasıyla sarsılıyor

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Tüketiciler hızla yükselen fiyatlar karşısında kıta genelinde derin bir endişe taşıyor. Yüksek enflasyon toplumun tüm kesimlerinde ciddi bir mali kaygı dalgası yaratıyor. Eurobarometer anketine göre Avrupa yaşam standartları eşi benzeri görülmemiş bir krizin eşiğinde duruyor. Anket sonuçları artan maliyetlerin neredeyse tüm Avrupa Birliği ülkelerinde bir numaralı sorun olduğunu kanıtlıyor.

Avrupalılar geleceğe dair son derece karamsar bir ekonomik tablo çiziyor. Çoğu tüketici satın alma güçlerinin orta vadede hızla eriyeceğini düşünüyor. Bugün yayımlanan anket raporu vatandaşların yüzde 29'unun önümüzdeki beş yıl içinde kişisel standartlarında düşüş beklediğini gösteriyor. Katılımcıların sadece yüzde 18'i finansal koşulların gelecekte iyileşeceğine inanıyor.

Kuşaklar arası karamsarlık ve bölgesel farklılıklar

Araştırmacılar Avrupa Birliği genelinde 26 binden fazla kişiden kapsamlı veri topladı. Uzmanlar verileri inceleyerek kuşaklar arasındaki keskin beklenti uçurumunu ortaya çıkardı. Yaşı 55 ve üzerinde olan katılımcıların yüzde 34'ü derin bir ekonomik kaygı taşıyor. Genç katılımcılar arasında aynı kötümserliği paylaşanların oranı ise yüzde 17 seviyesinde kalıyor.

Karamsarlık oranları üye ülkeden üye ülkeye büyük coğrafi değişiklikler gösteriyor. Batılı üye devletler negatif finansal beklentilerde zirveyi çekiyor. Fransa yüzde 44'lük rekor oranla kıtada en kötü beklentiye sahip ülke konumunda bulunuyor. Portekiz, Almanya ve Avusturya anketlerinde tamamen benzer endişeli oranlar göze çarpıyor.

Kuzey ülkeleri ile Orta ve Doğu Avrupa görece daha iyimser bir tablo sunuyor. Polonya halkının yalnızca yüzde 9'u ekonomik şartların kötüleşeceğini tahmin ediyor. Macaristan yüzde 8 oranıyla tüm Avrupa yaşam standartları araştırmasında en düşük kötümserliği kaydediyor.

Avrupa yaşam standartları siyasi eğilimleri değiştiriyor



Kötümser ekonomik bakış açısı kıtadaki siyasi algıları derinden etkiliyor. Avrupa Parlamentosu yetkilileri vatandaşların kurum imajını giderek daha olumsuz değerlendirdiğini belirtiyor. Vatandaşların yüzde 50'si birliğe olumlu yaklaşırken yüzde 17'si tamamen olumsuz bir tutum sergiliyor.

Fransa, Avusturya, Yunanistan ve Çekya gibi ülkelerde olumlu ve olumsuz algı arasındaki makas hızla kapanıyor. Fransız ve Avusturyalı vatandaşlar ülkelerinin üyeliğinin faydalarını ciddi şekilde sorguluyor. Her iki ülkede de halkın sadece yüzde 62'si genel üyelik bilançosunun pozitif olduğuna inanıyor. Birlik içerisinde en düşük güven oranını yüzde 57 ile Bulgaristan temsil ediyor.

Avrupa Parlamentosu yetkilileri belirsizliğin birliğe bakışı zedelediğini açıkça vurguluyor. Yetkililer satın alma gücündeki aşınmanın yıkıcı siyasi sonuçları üzerinde duruyor. Mali kaygılar doğrudan National Rally veya Avusturya Özgürlük Partisi gibi euroskeptik partilerin yükselişini destekliyor.

Enflasyon baskısı ve geleceğe yönelik kaygılar



Geleceğe yönelik negatif beklentiler temelde çözülemeyen ekonomik sorunlardan besleniyor. Raporlanan endişeler arasında enflasyon, artan fiyatlar ve geçim sıkıntısı açık ara başı çekiyor. Tüketiciler politika yapıcıların acilen kalıcı ekonomik çözümler üretmesini talep ediyor.

Söz konusu mali zorluklar Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 47'si için ana endişe kaynağını oluşturuyor. İlgili oran bir önceki araştırma anketine kıyasla yüzde 6 artış gösteriyor. Temel kaygıları hemen ardından ekonomi ve istihdam yaratma ile savunma güvenliği başlıkları izliyor.

Ankete katılanların önemli bir kısmı hayat kalitelerinin son 12 ayda düştüğünü beyan ediyor. Analistler daralan yaşam kalitesi oranını yüzde 27 olarak ölçüyor. İnsanların sadece yüzde 11'i hayat standartlarının iyileştiğini düşünüyor. Geriye kalan yüzde 62'lik kesim ise finansal durumun değişmediğini belirtiyor.