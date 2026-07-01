Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı
Son dakika gelişmesi... Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osmangazi ve Çanakkale köprülerinin geçiş ücreti bin 170 liraya yükseldi. Zamlı tarife 1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeli kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin yeniden düzenlendiğini bildirdi.
KGM'den yapılan açıklamaya göre, yeni tarife KÖİ kapsamında işletilen otoyol ve köprülerde uygulanacak.
Güncellenen köprü geçiş ücretlerinin araç sınıflarına göre belirlendiği belirtildi. İşte yeni geçiş ücretleri:
1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi
(01/07/2026 saat 00:00'dan itibaren geçerlidir.)
Araç sınıfi ücret (TL)
1 1.170,00 ₺
2 1.465,00 ₺
3 2.635,00 ₺
4 2.925,00 ₺
5 5.560,00 ₺
6 295,00 ₺
Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi
Araç sınıfi ücret (TL)
1 1.170,00 ₺
2 1.870,00 ₺
3 2.225,00 ₺
4 2.950,00 ₺
5 3.720,00 ₺
6 820,00 ₺
Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi
Araç sınıfi ücret (TL)
1 110,00 ₺
2 145,00 ₺
3 270,00 ₺
4 690,00 ₺
5 860,00 ₺
6 75,00 ₺