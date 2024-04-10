Avrupa’nın en iyi şehirleri belli oldu: Listede Türkiye'den bir kent var

Kıtanın en iyi destinasyonları; Tripadvisor yorumları, eğitim ve iş fırsatları gibi faktörlerin yanı sıra düzinelerce başka ölçümü de dikkate alan Resonance Consultancy tarafından değerlendirildi.

Rapor, Avrupa'da yaşanacak, ziyaret edilecek ve yatırım yapılacak en iyi 100 yeri belirlemek için nüfusu 500 binden fazla olan 180'den fazla şehri inceledi.

Londra üst üste ikinci kez listenin zirvesinde yer aldı. Türkiye'den de İstanbul da ilk 10’a girmeyi başardı.

İşte Avrupa’nın çeşitli özellikleriyle öne çıkan en iyi 10 şehri...

1. LONDRA, İNGİLTERE

2. PARİS, FRANSA

3. BERLİN, ALMANYA

4. ROMA, İTALYA

5. MADRİD, İSPANYA

6. PRAG, ÇEK CUMHURİYETİ

7. BARSELONA, İSPANYA

8. AMSTERDAM, HOLLANDA

9. İSTANBUL, TÜRKİYE

10. MILANO, İTALYA