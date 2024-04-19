AYM'den Yükseköğretim Kanunu kararı: Bazı hükümler iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), üniversitelerde izin almadan bildiri dağıttığı, afiş veya pankart astığı, toplantılar düzenlediği, örgüt faaliyetinde bulunduğu veya örgüte yardım ettiği (mahkeme kararı olmaksızın) gerekçesiyle öğrencilere cezalar verilmesine ilişkin Yükseköğretim Kanunu hükümlerini iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan, 19.04.2024 tarihli ve 32522 sayılı Anayasa Mahkemesi kararına göre;

Öğrencilere, "yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıttığı, afiş veya pankart astığı" gerekçesiyle kınama cezası verilmesine ilişkin hüküm,

Öğrencilere, "yükseköğretim kurumuna ait kapalı veya açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlediği" gerekçesiyle uzaklaştırma cezası verilmesine ilişkin hüküm,

Öğrencilere, "suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt adına faaliyette bulunduğu veya örgüte yardım ettiği" gerekçesiyle (hakkında mahkeme tarafından kesin hüküm kurulmadan) çıkarma cezası verilmesine ilişkin hüküm,

Uzaklaştırma cezası ile çıkarma cezasını gerektiren suçlarda, öğrencinin, rektör kararıyla 30 gün boyunca yükseköğretim kurumuna sokulmamasına ilişkin hüküm iptal edildi.