AYNI SOFRADA YEMEK YEDİK. ŞİMDİ DÜŞMAN MI OLDUK?

Bildirede, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Gazetesi markasına sahip olamayanlar, ahlaka ve rekabete uymayacak bir şekilde yalan haberlerle markayı ve bu markadan geçimini sağlayan meslektaşlarını yok saymışlardır.

Gerek markanın gördüğü maddi, gerekse Dünya Grubu çalışanlarının uğradığı ağır manevi zarar hiç şüphesiz bu saldırıyı yapanlar tarafından tazmin edilecektir.

Hukuki mücadelemiz bu zararların tamamı tazmin edilene kadar sürecektir.

Ayrıca;

Hiç şüphesiz Dünya Gazetesi etrafında koparılan bu fırtına, basın tarihimize de kara bir leke olarak geçmiştir.

Belgeleriyle ortaya koyduğumuz bu haksız ve hukuksuz uygulamaları basın konseyine ve basınımızın vicdanlı bütün temsilcilerine ulaştıracağız.

Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz.

İŞTE GÜN GÜN MARKAMIZA YAPILAN SALDIRILAR



*15 Kasım itibariyle NBE (Nasıl Bir Ekonomi ) tarafından tarafımıza sözleşme şartlarında anlaşılmadığı ve devam edilmeyeceği yönünde ihtarname gönderilmiştir.

*16-17 ve 18 Kasım tarihlerinde Gazetenin logosunun altında ‘’Dünya Dönüşüyor’’ ifadeleriyle tezvirata başlanmıştır.

*16 Kasım itibariyle ve henüz sözleşme devam ederken dunya.com arşivi hukuksuz bir şekilde ekonomim.com'a aktarılmıştır.

*NBE tarafından Dünya Gazetesi’nin internet yayın kanalı olan dunya.com içine bazı yazılımlar eklenmiş ve bu yazımlar ile dunya.com okurları, NBE yetkilileri tarafından kurulan ve dünya gazetesi ile hiçbir ilgisi olmayan internet sitesi”ne yönlendirilmiştir.

*NBE kendi kurdukları internet kanalına trafik sağlayabilmek adına haksız ve hukuksuz yöntemlere başvurmuştur.

*17 Kasım gecesi Nasıl Bir Ekonomi tarafından Dünya Gazetesi Twitter hesabımız

haksız bir şekilde kapatılmıştır.

*18 Kasım itibariyle Nasıl Bir Ekonomi çalışanları tarafından Dünya Gazetesi Kapandı, Dünya Gazetesi Dönüştü tarzında açıklamalar yapılmıştır.

*18 Kasım itibariyle avukatlarımızın defalarca talep etmesi üzerine dunya.com'un şifreleri NBE tarafından hak sahibi olan Dünya Gazetesi yetkililerine teslim edilmemiştir. Şifre ısrarlı tutumuz karşısında alınabilmiştir. Sözleşme bitiminde Dünya Gazetesinin internet kanalı olan dunya.com'un son 3 yıllık arşivi haksız ve hukuksuz bir biçimde silinmiştir.

*Haberde devamlılık esas olmasına rağmen Nasıl Bir Ekonomi “Dünya Gazetesi”ne zarar vermek, kendisine haksız bir kazanç sağlamak adına gazetecilik ilkeleri ile bağdaşmayacak şekilde daha önce Dünya Gazetesi markası çatısı altında yapılan tüm haber arşivini onaysız NBE'nin internet sitesine taşımıştır.

*Nasıl Bir Ekonomi Yönetim Kurulu ve yöneticileri Dünya Gazetesi'nin sahibi olduğu dunya.com adresinde aldatıcı bir duyuru yayınlamış ve Dünya Gazetesi ile ilgili kapandı algısı oluşturulmuştur.

*18 Kasım itibariyle Dünya Gazetesi’nin bütün sosyal medya hesaplarına hukuksuz olarak el konulmuştur. (Instagram, Linkedin, Facebook ve diğerleri)

*Yıllardır Dünya Gazetesi markası çatısı altında markanın gücü ile yayın yapan Dünya Gazetesi Web TV kanalı bir günde NBE'ye dönüştürülmüştür. Ama NBE youtube kanalının uzantısına bakıldığında hala dünyagazetesi yazdığı görülecektir.

*Youtube yayınlarının içine girildiğinde NBE ve Dünya Gazetesi markasının iç içe geçmiş olduğu görülmektedir. Bu konuda Dünya Gazetesi olarak onayımız bulunmadığı bir gerçektir.

*Yine Yıllardır Dünya Gazetesi ile ilgili haber içeriklerinin paylaşıldığı Linkedin hesabı NBE'ye çevrilmiş. 18 Kasım'dan önceki bütün paylaşımlar Dünya Gazetesi olarak durmaktadır. Yine Dünya olarak bu konuda onayımız bulunmamaktadır.

*2 Aralık itibariyle Dünya Gazetesi ile birlikte 31 yıldır çıkarılan ‘’Dünya Kitap’' eki NBE tarafından, Kitap adı ile kopyalanmış ve sanki Dünya Gazetesi kitap ekinin bir devamı niteliğinde olduğu lanse edilmiştir.

*NBE Yetkilileri her fırsatta, çıktıkları her programda Dünya Gazetesi’nin ismini NBE olarak değiştirdiklerini beyan etmeye devam etmektedirler. Kendilerinin bu yaptığı basın hukuku ve etiği ile bağdaşmamaktadır.

*Dünya Gazetesi, Dünya Çalışanları ile birlikte yoluna emin adımlarla devam etmekte ve her gün okurları ile buluşmaktadır.

DÜNYA DÖNÜŞMEDİ, DÜNYA YOLUNA DEVAM EDİYOR…

DÜNYA ÇALIŞANLARI"