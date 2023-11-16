Bahar ve Nihal Candan kardeşler tutuklandı

Candan kardeşlere lüks restoranlarda yapılan tanıtımlar ve tutuklu çete lideri Onur Apaydın ile bağlantıları soruldu. Nihal Candan, Apaydın’ın bir dönem erkek arkadaşı olduğunu söyledi. Bahar Candan’ın “Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı.” paylaşımı da yöneltilen sorular arasında yer aldı. Bahar Candan, o paylaşımda 2 yazmak isterken, yanlışlıkla 12 yazdığını savundu.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından operasyonlar farklı sosyal medya ünlülerine sıçradı.

Lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Bahar ve Nihal Candan kardeşler, salı günü gözaltına alındı.

Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunuyla piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri öne sürüldü.

Candan kardeşler, suçlamaları kabul etmedi.

İki kardeş ile Hacı İsrafil Sağlam savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Çete lideriyle bağlantıları soruldu

Nihal ve Bahar Candan’a geçtiğimiz mayıs ayında tutuklanan çete lideri Onur Apaydın’la ilişkileri soruldu.

Nihal Candan, Onur Apaydın’ın eski erkek arkadaşı olduğunu, kendisinden uzun süre önce ayrıldığını söyledi.

Candan ayrıca, Apaydın’ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini ve onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti.

Candan, Onur Apaydın’ın gerçek ismini bu süreçte öğrendiğini ifade etti.

Lüks restoranlardaki tanıtımlar

Çetenin mağdurlara güven vermek için Nihal ve Bahar Candan kardeşleri lüks restoranlarda yapılan görüşmelere götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Nihal Candan ifadesinde bu konuyla ilgili, o dönem Onur Apaydın’ın erkek arkadaşı olduğu için, onunla yemekli yerlere veya gece kulüplerine gittiğini ama bir dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını öne sürdü.

Bahar Candan ayrıca, kendilerinden başka birçok ünlü ismin de o restoranlara gittiğini belirtti.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamaları kabul etmedi.

Candan kardeşler, polis tarafından kendilerine sorulan isimleri de tanımadıklarını belirti.

“2 yazacağıma 12 yazdım”

Bahar Candan’ın sosyal medya hesabında yaptığı, “Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı.” başlıklı paylaşımının sorulması üzerine Candan, “O paylaşımda 2 yazacağıma yanlışlıkla 12 yazdım ve amacım espriydi.” dedi.

Candan kardeşler tutuklandı

“Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye’sine getirildi.

Candan kardeşlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan kardeşi Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Candan kardeşler neyle suçlanıyor?

Dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor.

Polisin yaptığı incelemeye göreyse bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.