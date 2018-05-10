10 Mayıs 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'den yeniden CHP'ye dönen 15 milletvekili ile ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, "15’liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır. Meşrutiyet Meclislerinde bile yaşanmamış, siyasi tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş erdemsizlik ve ilkesizlik CHP ile İP arasında geçen karanlık 18 gün içinde sahnelenmiştir. Tek kelimeyle yazıklar olsun. Gözyaşlarıyla, boynu bükük şekilde, adeta pazarda alıcısını bekleyen zincirlenmiş köleler gibi 22 Nisan’da İP’e zorla geçirilen 15 CHP Milletvekili, 18 gün sonra kendi mahallelerine dönmüşlerdir. Karşımızda demokrasi kahramanları değil, demokrasinin katilleri vardır ve alayı lekelidir." dedi.

Kaynak: İHA