Bahçeli: Cumhur İttifakı tarihin akışını değiştirecek

27 Mayıs 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" etkinliğine katıldı.

Ülkücü Şehitler Anıtı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bahçeli, 27 Mayıs 2011'den bu yana anıtta buluşarak, tüm şehitlerin muhterem hatıralarını hep birlikte yad ettiklerini ifade etti.

Bir döneme onurlu mücadeleleriyle imza atan kahraman şehitleri, rahmet ve dualarla andıklarını anlatan Bahçeli, "Onlar bizim gururumuz, iftihar ve ilham kaynağımızdır. Hatıralarını yere düşürmemek, emanetlerini hakkıyla benimseyerek layık olduğu seviyelere yükseltmek, vefa borcumuz, vicdan ödevimizdir." diye konuştu.

"Mazimizde siyasi körlük hiçbir zaman olmamıştır"

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine katılacak milletvekili adaylarını dün tanıttıklarını ve seçim beyannamesini açıkladıklarını hatırlatan Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinin, devlet ve milletin bekasına yönelik tehditlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle bertaraf edileceği tarihi bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimiyle istediğini elde edemeyenlerin, ülkemizi ekonomik, siyasi ve sosyal ablukaya alma çabaları kırılacak ve art niyetler Allah'ın izniyle sonuçsuz bırakılacaktır. Aziz milletimizin vicdanında doğan Cumhur İttifakı 2023'ün güçlü Türkiye’sini şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecektir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket devletimizin ve milletimizin dara düştüğü her dönemde üzerine düşen tarihi vazifeyi yerine getirmekten imtina etmemiştir. Yarım asırdır varlığını sürdüren ve ebediyete kadar sürdürecek olan siyasi geçmişimiz buna şahittir. Bizim mazimizde vatanı ve milleti geri planda tutan siyasi körlük hiçbir zaman olmamıştır. Bu coğrafyada fedakarlık dendiği zaman akıllara milliyetçi-ülkücü hareketin geliyor olması tesadüfle açıklanacak bir durum da değildir."