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Bahçeli: McKinsey, IMF değil, Duyun-u Umumiye hiç değil

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "McKinsey, IMF değil, Duyun-u Umumiye hiç değil. Sorsanız ne IMF'den anlarlar, ne de Duyun-u Umumiye'yi bilirler. Cehalet varsa ihanet tetiktedir, buna da kafaları basmaz." dedi.

Bahçeli: McKinsey, IMF değil, Duyun-u Umumiye hiç değil
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile anlaşma yapılması ile ilgili eleştirilere tepki gösterdi.

Bahçeli, "McKinsey, IMF değil, Duyun-u Umumiye hiç değil. Sorsanız ne IMF'den anlarlar, ne de Duyun-u Umumiye'yi bilirler. Cehalet varsa ihanet tetiktedir, buna da kafaları basmaz." dedi.

Bahçeli, "Türkiye'yi kafeslemeye, kanadını kolunu kırmaya, istiklal ve istikbaline kast etmeye ne alçak terör örgütlerinin, ne de arkalarındaki küresel müstevli çevrelerin takati yetmeyecek, nefesleri yetişmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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