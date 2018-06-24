Bahçeli: Meclis'in kilit partisi olduk
MHP Lideri Bahçeli, resmi olmayan seçim sonuçları sonrası partisinin tarihi bir başarıya imza attığını söyledi. Bahçeli, MHP'nin Meclis'in kilit partisi olduğunu ifade etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz, cumhurun başarı ve yükselişine hayranlıkla şahit oluyoruz" dedi.
Bahçeli, MHP'nin tarihi başarıya ulaştığını ve Meclis'in kilit partisi olduğunu söyledi.
"Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla ifa ediyoruz" şeklinde konuşan Bahçeli, "Cumhurbaşkanı seçimi ilk turda sonuçlanmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir. Elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yapıcı, müspet, uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz" açıklamasını yaptı.
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