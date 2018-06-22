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Bahçeli: TBMM'de güçlü bir MHP'nin temsil edilmesini istiyoruz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "TBMM içerisinde güçlü bir MHP'nin temsil edilmesini istiyoruz. Onun için gayret gösteriyoruz." dedi.

Bahçeli: TBMM'de güçlü bir MHP'nin temsil edilmesini istiyoruz
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TBMM içerisinde güçlü bir MHP'nin temsil edilmesini istiyoruz. Onun için gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı hükümeti nasıl kuracaksa kurar, o, onun bileceği iştir ama MHP, bugüne kadar ki çabalarında cumhurbaşkanlığı sisteminin içerisinde bakan veya cumhurbaşkanlığı yardımcıları olarak herhangi bir talep düşünemez, aklına da getiremez. Bu manada bizi de kimse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşmasındaki Cumhur İttifakı'nda kullanamaz, satın alamaz." dedi. 

Kaynak: AA

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