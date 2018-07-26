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Bahçeli'den ekmek zammına tepki

MHP lideri Bahçeli, yüzde 15'lik ekmek zammına tepki gösterdi.

Bahçeli'den ekmek zammına tepki
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son yapılan ekmek zammı ile ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, "Yüzde 15'lik zam insani ve vicdani değil. Ankara'dan askıda ekmek projesini başlatıyorum." dedi. 

Son dakika zam Devlet Bahçeli ekmek

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