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Bahçeli'nin miting programı belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim öncesi Samsun'da "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türkün Bayrağına", Adana'da "Büyük Çukurova" ve Ankara'da "Büyük Türkiye" temalı mitingler düzenleyecek.

Bahçeli'nin miting programı belli oldu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında Samsun, Adana ve Ankara'da temalı bölge mitingleri yapacak.

Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları için kapalı salon toplantılarının yanında açık hava toplantısı şeklinde mitingler de düzenleyecek.

Bu kapsamda Bahçeli, 19 Haziran'da Samsun'da "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türkün Bayrağına" temalı, 21 Haziran'da "Büyük Çukurova" temalı ve 23 Haziran'da Ankara'da "Büyük Türkiye" temalı bölge mitingleri yapacak.

Kaynak: AA

Son dakika mhp Devlet Bahçeli seçim 24 haziran 2018

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