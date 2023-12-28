Bahçıvan: Yatırım iklimini onarmamız gerekiyor

Yeni ekonomi yönteminin ‘rasyonele dönüş’ sloganıyla bir yol haritası ortaya koyduğunu hatırlatan Bahçıvan, ortaya koyulan hedefleri bir nihai nokta değil, ara hedefler olarak gördüklerini söyledi.

Bahçıvan, Orta Vadeli Program’daki yapısal dönüşüm vizyonunun kâğıt üstünde kalmamasını istedi.

‘Zafer henüz ilan edilmedi’

Dünya ekonomisinde 2023’ün, 2022’de yaşanan şokların olumsuz etkilerini miras aldığını kaydeden Bahçıvan, “Gelinen noktada küresel ekonomik ortam, dipten dönüş sinyallerine rağmen, halen ülkemiz ekonomisi için destekleyici olmaktan uzak. Enflasyon geri çekilirken büyük merkez bankaları da faiz artırımlarını hemen hemen sonlandırmış durumda. Yine de dünya enflasyon karşısında mutlak zafer ilan edebilmiş değil. Faizler 2024’ün ilerleyen dönemlerine kadar yüksek kalacak” diye konuştu.

Bu koşullar altında, büyümede zayıflığın gelecek yılda da sürmesinin beklendiğini kaydeden Bahçıvan, 2024'ün ilk ve ikinci yarısının birbirinden farklı olmasının mümkün olduğuna dikkat çekti. İlk yarıda yavaşlama eğilimi devam etse de yılın ikinci yarısında toparlanmanın başlayabileceğini söyleyen Bahçıvan, “2024’ün ikinci yarısından itibaren daha sağlıklı bir tablonun şekilleneceğini düşünüyoruz” dedi.

Yeni ekonomi yönteminin ‘rasyonele dönüş’ sloganıyla bir yol haritası ortaya koyduğunu hatırlatan Bahçıvan, “Ortaya koyulan hedefleri bir nihai nokta değil, ara hedefler olarak görüyoruz” dedi.

Programdaki makro hedefleri, yapısal reformların izlemesi gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, “Üretimde yapısal dönüşüm, ertelenebilir veya tali bir gündem olmaktan çıkmış, kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldi. Orta Vadeli Program’daki ortaya konulan hukuk başta olmak üzere yapısal dönüşüm vizyonunun kağıt üstünde kalmaması çok önemli. Ülkemizde sadece makro ekonomik dengeleri değil, maalesef bir süredir epey yara almış olan yatırım iklimini de onarmamız gerekiyor. Portföy yatırımlarında birkaç haftadır memnuniyetle izlediğimiz toparlanma emarelerinin doğrudan yabancı yatırımlarda da başlaması bu noktada öncelikli hedeflerimizden biri olmalı” ifadelerini kullandı.