Bakan Çelik'ten AB'ye Afrin eleştirisi

25 Ocak 2018

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Brüksel temasları kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’la görüşmesinin ardından Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde basına açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Bizim bütün dostlarımızdan, müttefiklerimizden beklentimiz Türkiye’nin Afrin’e yönelik olarak terörle mücadele bağlamında uluslararası hukuka uygun olan bu girişiminin herkes tarafından desteklenmesidir." diye konuştu.

Türkiye’nin NATO üyesi ve AB’ye aday ülke olarak bulunduğu bölgede Avrupa sınırlarını temsil ettiğini kaydeden Çelik, sınırda terör örgütlerinden kaynaklanan tacize müsamaha gösterilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Çelik, AB'nin Afrin operasyonuna ilişkin açıklamasında insani erişimle ilgili endişe olduğunu ve DEAŞ’a karşı mücadeleye odaklanılması gerektiğinin belirtildiğini hatırlatarak, "Buna dönük eleştirimiz var. Birincisi böyle bir açıklamanın en baş cümlesinde son derece güçlü bir şekilde Türkiye’nin güvenliğinin yanında olunduğunu ve Türkiye’nin güvenlik kaygılarına hak verildiğini duymak isterdik." diye konuştu.

Türkiye’nin operasyon kapsamında insani meselelere duyarlı bir ülke olarak gerekli tedbirleri aldığına dikkati çeken Çelik, DEAŞ’la mücadele konusunda da Türkiye’nin sahada en güçlü mücadeleyi verdiğinin altını çizdi.

"Türkiye’nin Afrin'de yürüttüğü mücadele uluslararası hukuka uygun, meşruiyeti en yüksek mücadeledir.” diyen Çelik, bu operasyonun Türkiye’nin güvenliğinin ve hukukunun korunması açısından kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA