Bakan Güler açıkladı: Patriot ve SAMP/T masada

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hava savunma kabiliyetini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Güler, bu kapsamda Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T ile ABD üretimi Patriot hava savunma sistemlerinin satın alınması da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin değerlendirildiğini ifade etti.

"Türkiye tüm seçenekleri değerlendiriyor"

Türkiye'nin savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Güler, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı hava savunma sistemlerine ilişkin seçeneklerin değerlendirilmeye devam edildiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Türkiye hava savunmasını güçlendirmek için SAMP-T ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyor."