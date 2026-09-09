Bakan Gürlek açıkladı: Lüks paylaşımların arkasındaki para araştırılacak

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, son günlerde kamuoyunun gündemine gelen iki soruşturmadaki adli işlemleri de paylaştı.

"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen şüpheli tutuklandı

Gürlek’in verdiği bilgiye göre, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" adıyla tanınan M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerin ardından şüpheli, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Bu kapsamda gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı.

Lüks yaşam ve gösterişli düğün paylaşımlarına inceleme

Bakan Gürlek, lüks yaşam ve gösterişli düğün gibi mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeyi ya da bu gelirleri meşru göstermeyi amaçlayan faaliyetlerin inceleneceğini belirtti. Toplumda korku ve tedirginlik yaratan, suç teşkil eden içeriklerin de adli makamların takibinde olacağını vurguladı.

Bu süreçte cumhuriyet başsavcılıklarının emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışacağını aktaran Gürlek, paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarının mali ve teknik incelemelerle araştırılacağını kaydetti. Suç şüphesi tespit edilen durumlarda gerekli adli işlemlerin gecikmeden yapılacağını bildirdi.

Gürlek, açıklamasını "Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır" şeklinde tamamladı.