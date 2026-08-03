Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü bir araya gelecek. Görüşmede, Mumcu suikastına ilişkin soruşturma dosyasındaki son durum ile yürütülen yeni çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek.
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Gürlek, Mumcu ailesine talepleri üzerine 6 Ağustos Perşembe günü randevu verdi.
Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA