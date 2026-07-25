Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmalarda gerçekleştirilen yeni operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Gürlek yeni operasyonlarda 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 15'inin tutuklandığını açıkladı.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, çalışmaların İçişleri Bakanlığıyla koordinasyon içinde çok yönlü, kapsamlı ve derinlemesine sürdürüldüğünü belirtti.

İki şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor

Bu hafta düzenlenen yeni dalga operasyonlara ilişkin bilgi veren Gürlek, 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. Şüphelilerden 15'inin tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını aktaran Gürlek, kırmızı bülten kapsamında yakalanan bir şüphelinin Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığını kaydetti. İki şüphelinin gözaltı işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Dijital ve kriminal bulgular inceleniyor

Soruşturma kapsamında HTS ve daraltılmış baz kayıtlarının yanı sıra kamera görüntüleri, dijital materyaller, mali hareketler, hastane verileri, araçlar, DNA ve kriminal bulguların titizlikle incelendiğini ifade eden Gürlek, silindiği veya değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesinin amaçlandığını vurgulayan Gürlek; soruşturmaları yürüten başsavcılıklara, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarına, JASAT ekiplerine, KOM Başkanlığına, MASAK'a ve Adli Tıp Kurumuna teşekkür etti.

Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız."