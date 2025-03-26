Bakan Işıkhan duyurdu! İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri için tarih belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerine ilişkin açıklamada bulundu. Işıkhan paylaşımında ödemelerin 28 Mart’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin ödeneceği tarihe dair bilgi verdi. Işıkhan, ödemelerin 28 Mart’ta yapılacağını açıkladı.
Bakan Işıkhan, paylaşımında "İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini 28 Mart’ta Gerçekleştiriyoruz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.