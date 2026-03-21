Bakan Kacır: SOMJ füzesinin son testinde hedef tam isabetle vuruldu

Bakan Kacır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOMJ’nin canlı harp başlığıyla yapılan test atışında başarılı sonuç elde ettiğini belirtti.

Söz konusu füzenin alçak irtifada uçuş kabiliyeti ve yüksek manevra yeteneğiyle kritik taarruz görevleri için geliştirildiğine işaret eden Kacır, yüksek hassasiyet ve düşük görünürlük özellikleri sayesinde sahada önemli bir güç çarpanı olacağını ifade etti.

Kacır, SOMJ’nin öne çıkan kabiliyetleri arasında düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, atış sonrası kontrol ve ağ destekli harekât yeteneği bulunduğunu aktardı. Füzenin ayrıca kızılötesi görüntülemeli arayıcı başlık, otomatik hedef algılama ve zırh delici harp başlığı gibi özelliklere sahip olduğu bildirildi.

Füzenin kara hedeflerinin yanı sıra sabit ve hareketli su üstü hedeflerine karşı da etkin şekilde kullanılabildiğini vurgulayan Kacır, entegrasyon çalışmalarının KAAN ve KIZILELMA platformları için sürdüğünü kaydetti.