Bakan Murat Kurum: 1 yıl içerisinde 319 bin konutumuzu inşa ederek kardeşlerimize teslim edeceğiz

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Pendik ve Ataşehir'de vatandaşlarla buluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 1 yıl içerisinde 319 bin konutumuzu inşa ederek kardeşlerimize teslim edeceğiz. Toplamda da 650 bin konutumuzu afette zarar gören 11 ilimizde inşa edeceğiz. Anadolu'yu yeniden ayağa kaldıracağız." dedi.

"16 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak teslim edeceğiz"

İlk olarak Pendik sahilinde halka hitap eden Kurum, Orta ve Dumlupınar mahallelerinde 1. etapta 1747 konut ve 281 dükkandan oluşan projenin temelini attıklarını hatırlatarak, "Burada 1316 hak sahibi vatandaşımızın hepsiyle anlaştık, rızalarını aldık. İnşallah burada otoparkıyla, sosyal donatılarıyla birlikte konutlarımızı 16 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak teslim edeceğiz. Pendik'imize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde de kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını dile getiren Kurum, toplamda 4 bin 500 gecekondunun yer aldığı mahalleyi rezerv alan ilan ettiklerini ve imar planlarını onayladıklarını aktardı.

Kurum, yeşil Pendik idealinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gençlerimiz, çocuklarımız için onların koşup oynayacağı, dinleneceği millet bahçelerimizi sizlere armağan ediyoruz. Pendik Millet Bahçemizi açtık. Şahintepe'de 400 bin metrekarelik alanda tapu sorununun çözülmesine yönelik çalışmalarımızı başlattık. İnşallah en kısa sürede tapularımızı vereceğiz. Kurtköy'de toplamda 18 sınıflık 2 anaokulumuzun yapımına devam ediyoruz. Tüm projelerimiz, yatırımlarımız, çalışmalarımız, Pendikli kardeşlerimiz için, İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Seçime bir hafta kaldığına dikkati çeken Kurum, bir tarafta köprüler, tüneller, havalimanları, millet bahçeleri, şehir hastaneleri, üniversiteler, yollar yapanların, diğer tarafta ise milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanların ve Türkiye'yi 100 yıl geri götürmek isteyenlerin bulunduğunu ifade etti.

"Anadolu'yu yeniden ayağa kaldıracağız"

Daha sonra Ataşehir'e geçerek halka seslenen Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilk anından itibaren devletin milletle el ele verip yardıma koştuğunu kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 1 yıl içerisinde 319 bin konutumuzu inşa ederek kardeşlerimize teslim edeceğiz. Toplamda da 650 bin konutumuzu afette zarar gören 11 ilimizde inşa edeceğiz. Anadolu'yu yeniden ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Ataşehir'de Şerifali Çiftliği'nde TOKİ Başkanlığı eliyle inşa faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimarsinan mahallelerimizde 218 hektarlık alanı rezerv yapı alanı olarak belirledik. İçerenköy'de donatı alanı üzerinde kardeşlerimiz var. Riskli yapıları bir an önce dönüştürmek için 43 hektarlık alanı rezerv yapı alanı olarak belirledik.

Sizlerle birlikte Ataşehir'imizde yüzyılın dönüşümüne hız kazandıracağız. Örnek Mahallemizi unutur muyuz? Burada da rezerv yapı alanlarında 300 ailemizin mülkiyet sorununu çözüme kavuşturduk. İnönü Mahallesi'ndeki bir alanı rezerv yapı alanı olarak belirledik. Esatpaşa Mahallesi'ndeki rezerv yapı alanlarında 270 ailenin mülkiyet sorununu çözüme ulaştırdık. Barbaros Mahallemizde 3'te 2 çoğunluğu sağladık; toplam 112 yapının olduğu alanı rezerv yapı alanı ilan ettik."