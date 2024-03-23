Bakan Özhaseki: İstanbul'da 600 bin konut dönüştürülecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bugün Trabzon'daki DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Salonu'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Özhaseki, toplantıdaki konuşmasında, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

231 şiddetli deprem!

Özhaseki, "Son yüzyıllarda gerek ana kara ve denizlerimizde meydana gelen 6 ve üzeri şiddette yıkıcı diye tarif edebileceğimiz deprem sayısı 231. Yani her sene 2 veya 3 tane yıkıcı deprem var bu memlekette. Ana karamızda sadece meydana gelen deprem sayısı ise 60'ın üzerinde. Ölen insan sayımız 130 bin. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz." diye konuştu.

'Türkiye'de 500'e yakın hareketli fay hattı var'

Özhaseki, tedbiri elden bırakmamak gerektiğini dile getirerek, "Şu anda Türkiye'de 500'e yakın hareketli fay hattı var. Nerede, hangi tarihte, nasıl bir şiddette kırılacağını kimse tahmin edemiyor. Başımıza büyük felaketler gelebilir. Elbette Allah'a tevekkül ederiz, dua ederiz ama tedbiri elden bırakamayız." dedi.

'2 milyon 250 bin konut değiştirildi'

Özhaseki, 2 milyon 250 bin konutu değiştirdiklerini, 450 bin de inşaatın devam ettiğini vurgulayarak, "Bu bizi kesmediği için yeni yasalar çıkardık. İnşallah çok hızlı bir vaziyette ülkemizi depreme dirençli bir hale getireceğiz zaten. Bu işin üç ayağı var. Birisi bakanlıksa birisi belediyeler, birisi de vatandaş. Bu üçlü bir araya geldiğinde bu iş mükemmel yapılır." diye konuştu.

'İstanbul'da 600 bin konutu değiştireceğiz'

İstanbul olmak üzere bütün kentleri yavaş yavaş kentsel dönüşüme sokmak zorunda olunduğunu belirten Özhaseki, bu konuda seferberlik ilan ettiklerini ve çalıştıklarını ifade etti.

Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu: "Önümüzdeki yıllarda İstanbul'da 600 bin kadar konutu değiştireceğiz. Sonra Anadolu'nun birçok ilinde, her ilde 10 bin, 30 bin, 50 bin, 100 bin konut değiştirmek durumundayız. Depreme karşı hazırlıklı olacaksak böyle oluruz, başka olamayız. Belki şu anda inşaat sektörü finansmana erişmekte zorluk çekiyor olabilir. Bu bizim günümüzün ekonomik koşullarından kaynaklanıyor ama bir sene sonraya kalmaz Allah izin verirse büyük bir şekilde önümüz açılır ve bizler hızla da zaten hep birlikte özellikle müteahhitlik gurubundaki arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'yi ayağa kaldırabiliriz. Ama yapmamız gereken tek şey de sıfır toleransla inşaatlarımızı yapmak."