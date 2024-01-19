Bakan Şimşek: Gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yalan haberlere ilişkin olarak "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz" dedi.
Haber Merkezi
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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:
"Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz."