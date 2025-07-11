Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesi 25 yıl uzatılıyor

Türk Telekom’un sabit hatlara ilişkin imtiyaz lisansı, önümüzdeki haftalarda 25 yıl süreyle uzatılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bloomberg’ten Fırat Kozok'un haberine göre yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, uzatılacak lisans karşılığında alınacak imtiyaz ücretinin yaklaşık yüzde 85’inin altyapı yatırımlarına yönlendirileceğini, kalan kısmının ise Hazine’ye peşin olarak ödeneceğini ifade etti. Toplam ücret miktarına dair herhangi bir rakam verilmedi.

Bu açıklama, yatırımcıların uzun süredir beklediği lisans uzatma sürecinde en çok merak ettiği maddi dağılıma açıklık getirmiş oldu. Mevcut imtiyaz sözleşmesi, Şubat 2026’da sona erecekti.

5G için geri sayım başladı

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 5G hizmetine geçiş sürecine ilişkin de bilgi verdi. 5G ihalesinin Ağustos 2025’te yapılmasının planlandığını aktaran Uraloğlu, hizmetin 2026 yılında başlatılmasının hedeflendiğini söyledi.

Suriye ile teknik iş birliği

Röportajda dikkat çeken bir diğer başlık ise Türkiye’nin Suriye ile yürüttüğü teknik temaslar oldu. Uraloğlu, iki ülke arasında sınır ötesi internet erişimi, limanlar ve Şam Uluslararası Havalimanı’nın modernizasyonu gibi konularda görüşmeler yapıldığını belirtti.

“Öncelikle pilotların pisti görüp iniş yapabilmesini sağladık. Şimdi bunu bir adım öteye taşımak istiyoruz. Terminal ve pist kapasitesinin de geliştirilmesi gerekiyor” dedi.

Bu adımların, hem bölgesel ulaşım altyapısını güçlendirmesi hem de diplomatik ilişkiler açısından yeni bir dönem başlatması bekleniyor.