Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayramın 1. gününde hız ihlali yapan 20 bin kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramı'nın birinci günüde toplam 19.326 kilometrelik güzergahta EDS sistemleriyle 24 saat esasına göre hız denetimleri yaptıklarını açıkladı.

"Sevdikleriniz sizi bekliyor"

Yerlikaya yapılan denetimler sonucunda 20.198 sürücüye işlem yapıldığını açıklarken "Lütfen aşırı hız yapmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramı Tatilinin 1. Günü (Cumartesi) hız ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20.198 sürücüye işlem yapıldı. 54 ilimizde 468 adet ortalama hız ihlal tespit sistemiyle birlikte, toplam 19.326 kilometrelik güzergâhta EDS sistemlerimizle 24 saat esasına göre hız denetimleri yapıyoruz. Gündüz; 759’u Jandarma 512’si Polis olmak üzere toplam 1.271 Mobil Radar ile Gece; 400’ü Jandarma, 201’i Polis olmak üzere toplam 601 Mobil Radar ile hız denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Unutmayalım: Ortalama hızdaki yalnızca %1’lik bir artış, ölümlü kaza riskini %4 oranında artırmaktadır. Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen “aşırı hız” kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın."