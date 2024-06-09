Bakan Yerlikaya bir haftalık trafik denetim verilerini açıkladı: 410 bin sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada yurt genelinde yapılan trafik kontrolleri verilerini paylaştı. Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 260 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 114 bin 82, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 684, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 872, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 620 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 423 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 409 bin 987 araca/sürücüye işlem yapıldı.