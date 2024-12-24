Bakan Yerlikaya duyurdu: Balıkesir'deki patlamada sıcak gelişme…
Sabah saatlerinde Balıkesir'deki patlayıcı üretim fabrikasında büyük bir patlama meydana gelmiş ve 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ancak Bakan Yerlikaya, 8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere üretim bandındaki 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu belirten Yerlikaya, "Patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili gelinen noktada arkadaşlarımız 12 olarak söylemek durumunda kaldılar" dedi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara şifa diliyoruz. 4 yaralı var, 11 vefat var. Patlamanın nedeni henüz belli değil" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yaralı sayısının 5'e yükseldiğini kaydetti.
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