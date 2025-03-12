Bakan Yerlikaya duyurdu! Motosikletlilere ağır yaptırımlar yolda: 186 bin TL'ye çıkabilir...

Türkiye’de motosiklet kullanımındaki artış, beraberinde trafik kazalarını da getirirken, İçişleri Bakanlığı yeni bir düzenleme ile kuralları daha sıkı hale getirmeye hazırlanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı’nda yaptığı açıklamada, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin artırılacağını ve yeni cezai yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

TBMM’de onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek olan düzenleme, trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücülerine ağır para cezaları ve ehliyet iptali gibi yaptırımlar öngörüyor.

Cezalar kademeli olarak artıyor!

Habertürk’ün aktardığına göre, mevcut yasada 993 TL olan kask takmama cezası, yeni düzenlemeyle 1500 TL’ye çıkarılacak. Ancak bu ceza kademeli olarak artacak.

İlk ihlalde sürücü ve yolcuya ayrı ayrı 1500 TL ceza verilecek. Aynı yıl içinde ikinci kez kask takmayanlar 3000 TL ceza ödeyecek. Üçüncü ihlal ve sonrası için ceza 9000 TL’ye kadar çıkacak.

Tek teker üzerinde gitme ve akrobasi hareketleri için cezalar

Motosiklet sürücülerinin en sık yaptığı tehlikeli hareketlerden biri olan "tek teker üzerinde gitme" ve trafikte yarış yapma gibi akrobasi hareketlerine yönelik cezalar da ağırlaştırılıyor:

Tek teker üzerinde giden ya da benzeri akrobasi hareketler yapan sürücülere 47 bin TL ceza kesilecek. Bu ihlali yapanların ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak. Trafikte yarış yapan sürücülerin cezaları daha da ağır olacak. Yarışa katılan motosiklet sürücülerinin ehliyetleri 2 yıl süreyle iptal edilecek.

Ehliyetsiz kullanımda ceza 186 bin TL’ye çıkabilir

Mevcut yasada 18 bin 677 TL olan ehliyetsiz motosiklet kullanma cezası korunurken, ehliyeti iptal edilen ya da geçici olarak geri alınan kişilerin motosiklet kullanması durumunda ceza katlanacak.

Ehliyetsiz motosiklet kullananlara 18 bin 677 TL ceza uygulanmaya devam edecek. Eğer sürücünün ehliyeti iptal edilmiş ya da geçici olarak geri alınmışsa ve yine de motosiklet kullanıyorsa, ceza 186 bin TL’ye çıkacak.

Kırmızı ışıkta geçmede ehliyete el konulabilecek

Mevcut düzenlemede 2 bin 167 TL olan kırmızı ışık ihlali cezası, yeni düzenlemeyle 5 bin TL’ye yükseltilecek. Ayrıca aynı yıl içinde tekrarlanan her ihlal için ceza 5 bin TL artırılacak. Üçüncü ihlalden itibaren para cezasına ek olarak ehliyete el konulacak. Üçüncü ihlalde 30 gün, dördüncüde 60 gün, beşincide 90 gün ehliyet geri alınacak. Eğer sürücü bir yıl içinde altıncı kez kırmızı ışıkta geçerse, ehliyeti tamamen iptal edilecek.