Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınav başvuru kapsamı genişletildi

'Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nın kapsamı genişletilerek, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji fakülteleri mezunlarına da başvuru hakkı tanındı.

Yarışma sınavı kadro ve ihtiyaç durumuna göre belirlenen 'öğretmenlik alanları ile öğretmenlik dışı alanlar' esas alınarak yapılacak. Sınava itirazlar, sınav soruları ve cevap anahtarını da kapsayarak MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri ile uyumlu hale getirildi.

Ayrıca yarışma sınavında başarı gösteren asıl ve yedek adayların, başvuru yaptıkları alanlara göre müfettiş yardımcılığına atanmalarına esas olmak üzere sınavın geçerlilik süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarıldı.