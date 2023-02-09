Bakanlıktan 'refakatsiz çocuklarla' ilgili açıklama



Açıklamada şöyle denildi:

"Daha önceki duyurularımız da da belirttiğimiz üzere, deprem bölgeisnde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konsunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır.

Çocukların bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın bu tip paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."